Murat 124 Sevenleri, Osmaneli'nde Buluştu

5 yıl önce sosyal medyadan haberleşerek bir araya gelerek "Murat 124 Sevdası" adıyla grup oluşturan araç sahipleri, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir araya geldi.

Osmaneli İçmeler Tesisleri'nde bir araya gelen araç sahiplerinden Sinan Demir, etkinliği 5 yıldır devam ettirdiklerini söyledi.

Demir, oluşturdukları grubun 20 bin üyesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların 500'ü aktif halde. Bugün ve yarın burada 150'ye yakın Murat 124 bekliyoruz. Kamp süresince çeşitli etkinlikler de düzenleyeceğiz. Burada Kahramanmaraş'tan, Adana'dan, Ordu'dan, İstanbul'dan, Kocaeli'den, Bolu'dan, Düzce'den, Ankara'dan gelen Murat 124 Sevdası Kulübü üyeleri, 3 gün boyunca hem yeni dostluklar edindiler hem de var olan dostluklarını perçinlediler."