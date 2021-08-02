Murat 124 Sevdası Grubu'nun 3 gün süren Kızılcahamam kampı sona erdi

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler Odası tarafından Çam Otel destekleri ile misafir edilen Murat 124 sevdalıları, rengarenk araçları ile üç günlük kamp için Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda araçlarını park ederek görsel bir şölen oluşturdu.

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler Odası tarafından Çam Otel destekleri ile misafir edilen Murat 124 sevdalıları, rengarenk araçları ile üç günlük kamp için Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda araçlarını park ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kızılcahamam'a gelen misafirler ve ilçe halkı araçları ziyaret etti.

Murat 124 Sevdası Grubu Başkanı Ali Demir, üyeleri ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleri ile Kızılcahamam'da 3 günlük kampta bir araya geldiklerini dile getirerek, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan'a, Çam Otel'e, Kızılcahamam Belediyesi'ne ve ilçe halkına teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise yaptığı konuşmada, "İlçemiz için önemli bir organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyduğunu dile getirerek Murat 124 sevdalılarını üç günlük kampta ilçemizde misafir ettik dedi. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti MKYK Üyemiz Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam, Milletvekilimiz Zeynep Yıldız'a ve ilçe protokolümüze teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti MKYK Üyesi Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam, Milletvekili Zeynep Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek konuşma yaparak Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı