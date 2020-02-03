Murat 124 sevdalıları ikinci kez buluşacak

03.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:42

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadol Klübü üyeleri Kızılcahamam'da gerçekleşecek kampta bir araya gelecek.

22 bin üyesi bulunan Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadol Kulübü Başkanı Ali Demir, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleri ile Kızılcahamam'da 3 günlük kampta buluşacaklarını bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Böyle güzel bir organizasyonun bu yıl ikincisine ev sahipliği yapacağımız için mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik 3-4-5 Temmuz'da Kızılcahamam'da gerçekleşecek.

Kaynak: AA