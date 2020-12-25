Muradiye'ye yıllık 2 milyon tonluk yeni içme suyu kaynağı
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Muradiye'ye yıllık 2 milyon tonluk yeni içme suyu kaynağı

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:05
Muradiye'ye yıllık 2 milyon tonluk yeni içme suyu kaynağı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla yıllık 2 milyon tonluk içme suyu kaynağı sağlayacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla yıllık 2 milyon tonluk içme suyu kaynağı sağlayacak. İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu sıkıntılarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Muradiye Mahallesinde bulunan tarımsal sulamaya ait 2 sondaj, alınan numunenin uygun olması halinde içme suyu şebekesine aktarılacak. Yeni açılan sondaj kuyusu ve mevcut olan bir sondajın iyileştirme çalışmalarının ardından mahalleye yıllık yaklaşık 2 milyon tonluk içme suyu kaynağı kazandırılacak. Terfi hattı döşeme işlemleri ve mevcut içme suyu deposunun kapasitesinin arttırılmasının ardından Muradiye yeni içme suyu kaynağına kavuşacak. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Demir'e İçme Suyu Şube Müdürleri Recep Günay ve İlker Kılıç eşlik etti.

"Muradiye'nin su kaynaklarını artırıyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yeni içme suyu kaynaklarıyla birlikte Muradiyeli vatandaşların içme suyu kapasitelerini arttıracaklarını belirterek, "Tarımsal sulamada kullanılan 2 adet sondajdan aldığımız numuneyi teste gönderdik. Test sonucunun olumlu çıkmasının ardından bu sondajlarımızı içme suyuna aktaracağız. Ayrıca mevcut olan bir sondajımızda yaptığımız iyileştirme çalışmaları ve yeni açtığımız sondajımızla birlikte Muradiye'ye yıllık 2 milyon tonluk içme suyu kaynağı sağlayacağız. Terfi hattı çalışmaları ve mevcuttaki içme suyu deposunun kapasitesinin arttırılmasının ardından vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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