Muradiye'ye 300 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, alt ve üstyapı çalışmaları ile dönüşümü yaşayacak olan Muradiye Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan inceleme ziyaretinde bölgenin sorunlarına neşter vuracaklarını söyleyen Genel Müdür Aslay, "Muradiye mahallemizde değişime öncülük eden büyük projelerimiz devam ediyor. İnşallah 300 milyon liralık yatırımı mahallemize kazandırarak bölgenin sorununu kökten çözüme kavuşturacağız. MASKİ olarak, Muradiye Mahallemize kazandıracağımız yatırımların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları noktasında alt ve üstyapı çalışmaları ile dönüşümü yaşayacak olan Muradiye mahallesinde yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, yerinde inceledi. Yapılan inceleme ziyaretine MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, İçme Suyu Şube Müdürü Recep Günay ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran katıldı.

Muradiye'nin sorunlarına neşter vurulacak

Muradiye mahallesinin sorunlarına neşter vuracak büyük projelerinin olduğunu müjdeleyen Genel Müdür Aslay, "2014 yılında Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Muradiye mahallemizin, hem şehir merkezine hem de sanayi bölgesine yakın olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir talebiyle nüfusu artmaya başladı. Şu anda 30 bin nüfusun üzerine çıkmış durumda. Bu hızlı nüfus artışıyla beraber altyapı ve içme suyu ihtiyacı da bir o kadar arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 2015-2016 yıllarında Muradiye mahallemizin altyapı projelendirme çalışmalarına başladık. Ayrıca Muradiye mahallemize kazandırılacak olan atıksu arıtma tesisinin yerini de kamulaştırarak bir adım daha ileriye taşıdık. Mahallemizde yürüteceğimiz çalışmalar için Dünya Bankası kredisine başvurularda yapıldı. Dünya Bankası kredisi kapsamında kredibilite ve fizibilite çalışmalarımız da devam etmekte. Bu projeler 32 milyon Euro yani, 300 milyon lira civarında. Bu büyük projenin hayata geçmesi için ciddi prosedürler var. Bu süreç zarfında da artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere MASKİ Genel Müdürlüğü olarak durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Muradiye'ye 2 milyon ton ilave su kaynağı

Muradiye mahallesine 2 milyon tonluk ilave su kaynağı sağladıklarının altını çizen Genel Müdür Aslay, "Mahallemizde hayata geçireceğimiz büyük yatırımların yanı sıra artan nüfusa cevap verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Muradiye mahallemize 7,5 kilometre kanalizasyon, 7,5 kilometre içme suyu ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları yaptık. Sondaj çalışmalarımız da oldu. Bugün Karaali bölgesinde 2 adet sondajımızın Muradiye mahallemizdeki içme suyu deposuna bağlantısını sağlamak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Hat döşeme çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Muradiye mahallesine yıllık 2 milyon ton ilave bir su kaynağı kazandırmış olacağız. Yeni yerleşim yerlerinde altyapı hizmetlerini de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Uzun zamandır Muradiye'mizde yaşadığımız su sorunu son günlerde MASKİ'nin hızlı çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Bundan sonra inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Bu konuda çok büyük sıkıntılar çektik. MASKİ'nin mahallemize böyle özen göstermesi ve yardımcı olması bizi çok mutlu etti. MASKİ'yi aradığımız da pandemiyi bahane etmeyerek ekiplerimiz hemen sorunumuzun çözümü için koşarak geliyorlar. Sıkıntımızın kaynağını bularak olumlu veya olumsuz bilgileri bizlerle paylaşıyorlar. Bu hizmet aşkı MASKİ'nin ayrı bir başarısıdır. Bu kapsamda başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler