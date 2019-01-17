Muradiye Su Fabrikası'nın Yahudilere Satıldığı Haberleri Asılsız ve Seçim Sürecini Etkilemeye...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Muradiye Su Fabrikası'nın İsrailli bir gruba satıldığına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Seçim öncesi algı oluşturmak için yapılmış yalan bir haber. Muradiye Su Fabrikası güzel çalışmalar yapıyor. Bu tür haberler fabrikanın çalışmalarını da baltalıyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Meclisi'nde Muradiye Su Fabrikası'nın satıldığına ilişkin haberler Başkan Alinur Aktaş'a soruldu. Meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Alinur Aktaş, "Bu konuyu bana sormamanız lazım. Bir yeri satmak için meclis kararı almamız lazım. Satış kararından sonra ihaleye çıkmamız ve satmamız lazım. Seçim sathında algı oluşturmak için yapılmış bir haber. "2 Ocak'ta satıldı" deniyor. Burası benim özel ticarethanem değil. Bir şeyi satmanın usulü var. "İsraillilere, Yahudilere satıldı" ifadesi konuyu gizemli hale getiriyor. Biz bir şeyi satarsak, kiraya verirsek, şehrin belediyenin vatandaşın menfaati doğrultusunda karar veririz. Mecliste konuştuk, komisyona havale ettik. Tartışılmamış. Kasıtlı olarak seçim sathı mahallinde yapılmış bir hamle. Başka su fabrikaları tarafından sırf Muradiye Su Fabrikası'nı baltalamak için yapılmış bir hamle" dedi.

14 yıl önce İnegöl'de Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında çekilen bir fotoğrafla kendisine yönelik algı oluşturulduğunu da savunan Başkan Aktaş, "Ben Bursasporluyum. 14 yıl önce Beşiktaş Derneği'nin açılışına gitmişim. Şimdi benim Beşiktaşlı olduğumla alakalı sosyal medyada algı yapmaya çalışıyorlar. Troller var, yönlendirmek isteyenler var. Sahte anketlerle süreci etkilemeye çalışıyorlar. 31 Mart'ta gerçek anketi millet yapacak. Herkes hür iradesiyle sandığa gidecek. Bilgi, birikim, personel yönetimi, finansman yönetimi, ticari aktivite duruş, bakış, dürüstlük kimde ar. Bütün maddeleri koyun üst üste milletimiz karar verecek. MHP ile gönül ittifakımız var. Ülkenin bekası adına ortaya koyduğumuz ittifak güzel hizmetlere imza atacak. Bana göre bu ve benzeri hamleler süreci etkilemek adına yapılmış hamlelerdir. Genel Müdür ve çalışanlar işlerine devam ediyor. Sıkıntılarını bertaraf etmek, ciroyu arttırmak, ihracat yapmak için bütün gayretimizi sürdürüyoruz" diye konuştu - BURSA

Kaynak: İHA