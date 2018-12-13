Muradiye Şelalesine Yerli Turist Akını

Türkiye'nin değişik illerinden gelen çoğu emekli vatandaşlar, kentteki ziyaretleri kapsamında Muradiye Şelalesi'ni de ziyaret etti. Ziyaretçiler her mevsim farklı güzelliğe sahip şelaleye hayran kaldıklarını söyledi.

Türkiye'nin değişik illerinden Van'ın Muradiye ilçesine gelen yerli turistler, kar yağışı ile birlikte görsel bir şölen sunan şelaleye hayran kaldılar. Ankara'dan geldiğini belirten Merih Işık, "Hiç böyle güzel bir manzara ile karşılaşmamıştım. Muhteşem bir yer. Mutlaka gelin ve görün. Harika yerler. İnsanıyla, doğasıyla görülmeye değer yerler. İyiki gelmişim, iyi ki böyle güzel bir yeri gördüm" dedi.

Balıkesir Burhaniye'den gelen emekli öğretmenlerden Nizamettin Özcan Ören de, Van'ı görmek ve insanlarıyla tanışmak amacıyla böyle bir gezi turuna çıktıklarını, gördükleri Muradiye Şelalesi'ne hayran kaldıklarını söyledi.

Şelaleyi gezen yerli turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektikten sonra buradan ayrıldılar.