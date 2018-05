Muradiye Şelalesi'ne İlgi

Muradiye ilçesi yakınlarındaki Bendimahi Çayı'nda bulunan Muradiye Şelalesi ilgi görüyor.

Van'ın en önemli turistik değerlerinden biri olan Muradiye Şelalesi, baharın gelmesiyle turistlerin ilgi odağı oldu.

Kışın donmuş görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, havaların ısınmasıyla coşkulu bir şekilde akmaya başladı.

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor. Baharın gelmesiyle debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyu ile seyrine doyumsuz görüntü oluşturuyor.

Ülkenin birçok yerinden bu eşsiz güzelliği izlemek üzere Van'a gelen vatandaşlar, burada gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.

Tur rehberi Gülcan Akdağ, Adana'dan aldıkları yerli turistleri Van, Bitlis ve Doğubeyazıt'a gezmeye götürdüklerini, daha önce de geldiği Muradiye Şelalesi'nin bu zamanda ne kadar güzel olduğunu yerli turistlere anlattığını belirtti.

Van'ı doğal güzelliklerini tanıtmayı çok sevdiğini anlatan Akdağ, şunları söyledi:

"On yıldır tur rehberliği yapıyorum. Hep Van'a turist kafilesi getiririm ve şelaleyi göstermeden götürmem çünkü şelalenin coşkusu muhteşem. Muradiye Şelalesi'ndeki coşkuyu biraz azalmış olarak gördüm. Yıllardır gelip gördüğüm bir bölge olduğu için aradaki farkı görebiliyorum. Ama her şeye rağmen yine de çok güzel bir doğa güzelliği ve muhteşem bir şelale gördüm, bu da her şeye değer."