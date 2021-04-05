Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu

Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu

VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin havaların ısınması ve karların erimesi ile debisi arttı.

VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin havaların ısınması ve karların erimesi ile debisi arttı. İlkbaharın gelmesiyle de coşkun akmaya başlayan şelale, seyrine doyum olmayan manzarası ve eşsiz doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Gülşen Günay, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen şelaleye hayran kaldığını belirterek, "Kalabalık grupla geldik. Muradiye Şelalesi, her mevsim ayrı güzel oluyor. Kışın geldiğimizde donmuş hali tam kartpostallıktı. Buraya gelenler fotoğraf çekip, aileleriyle piknik yapıyor" dedi.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan, kente yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, ziyaretçilere doyumsuz seyir sunuyor. Her mevsim ayrı güzel olan şelale, özellikle kışın donunca turistlerin ilgi odağı oluyor. Şelale, ilkbahar mevsiminde de gürül gürül akıyor. 

Havaların ısınmasıyla debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, en çok da fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Şelale, kışın Pamukkale'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışı ile eşsiz manzara sunuyor. Çevre illerden gelenler, şelalenin manzarasıyla fotoğraf çektirirken, çay içip, mısır yemenin keyfini çıkarıyor. Erciş ilçesinden şelaleyi görmeye gelen Gülşen Günay, hayran kaldığını belirterek, "Kalabalık grupla geldik şelaleye. Muradiye Şelalesi her mevsim ayrı güzel oluyor. Bizler de bunu bildiğimiz için ilkbaharın başladığı bugünlere denk getirdik bu gezimizi. Bu mevsimde daha coşkun, daha gürül gürül akıyor. Kışın geldiğimizde donmuş hali tam kartpostallıktı ve çok güzeldi. Buraya gelenler fotoğraf çekip, aileleriyle piknik yapıyorlar. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.Sami Demir ise "Urartuların başkentindeyiz. Emrah ile Selvi'nin diyarındayız. Bu güzellikleri gelip görmek güzel bir şey. Muradiye Şelalesi, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan güzellik. Çünkü tamamıyla doğal olması bizleri buraya çekiyor. Akarsuların, derelerin kaynağı burası. Buradan Van Gölü'ne dökülüyor. Dökülen bu sularda inci kefali yumurta bırakıyor ve gelecekte bunlar bize besin kaynağı oluyor. Muradiye Şelalesi'ne müthiş ziyaretçi akını var" dedi. 

Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:09:27. #1.14#
title