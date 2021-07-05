Muradiye Osb ve Soma Devlet Hastanesi Altyapısı ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Muradiye Osb ve Soma Devlet Hastanesi Altyapısı ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muradiye Osb ve Soma Devlet Hastanesi Altyapısı ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve Soma Devlet Hastanesi altyapısı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve Soma Devlet Hastanesi altyapısı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Eyüp Gül, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Mehmet Üçbaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Muradiye OSB Bölge Müdürü Koray Urgun ve ilgililer katıldı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve Soma Devlet Hastanesi altyapısı ile ilgili konuların değerlendirildiği toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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