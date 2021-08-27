Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
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Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor

Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Birinci etap çalışmaları geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanan Muradiye OSB'nin ana arterlerindeki asfalt çalışmasında ikinci etap çalışmaları da tamamlanmak üzere.

Birinci etap çalışmaları geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanan Muradiye OSB'nin ana arterlerindeki asfalt çalışmasında ikinci etap çalışmaları da tamamlanmak üzere.

Muradiye OSB'de ikinci etabı ağustos ortalarında başlayan sathi asfalt kaplama çalışmaları, bölgede 2022 yılındaki altyapı yatırımlarına kadar işlevselliği ön planda tutulan bir çözüm yöntemi olarak uygulanacak.

Sathi asfalt çalışmalarını yönetim kuruluyla birlikte yerinde inceleyen Başkan Osman Kıvırcık, "Bölgemizde faaliyet gösteren 130'dan fazla firmanın sevkiyat ve trafik güvenliğini düşünerek başladığımız çalışmalarımız, toplamda 10 kilometre olup, bu ay sonuna kadar tamamlanacaktır. Bölgemizin tüzel kişilik kazanmadan önceki 20 yılı aşkın süredir devam eden sorunlarından biri olan yol sorununu geniş çapta masaya yatırdık. Öncelikle, 2022 yılındaki altyapı yatırımlarımız tamamlanana dek, bölge trafiğini rahatlatmak maksadıyla, bu bir nevi sathi kaplama çalışmasını yürütmekteyiz. Yerine fabrika yapılacak bir konteyner-depolama sahasından kazınarak elde edilen asfalt dolgu malzemesini kullandığımız çalışmalarımızı normal maliyetinin 5'te 1'ine mal ederek, bölgemize düşük maliyetle yüksek verimli bir fayda kazandırdık." dedi.

Devam eden projeler

Devam eden projelerden de bahseden Başkan Kıvırcık, "Öte yandan bölgemiz için devam ettirdiğimiz üç projemiz daha var. Birincisi, 2022 yılındaki altyapı yatırımlarımızın ilk adımını 2021 bitmeden atıyoruz. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı için projelerimiz tamam, önümüzdeki haftalarda başlıyoruz. İkincisi, Hizmet Destek Alanlarımız için küçük sanayi ve ticaret dükkanlarının yatırım planları tamamladık. Yakında onu da duyuracağız. Yapımı devem eden elektrik hattı da bölgemize yıl sonuna kadar enerji sağlamaya başlayacak. Enerji hattı, bölgemize 8 kilometre uzaklıktaki trafo merkezinden ilave enerji taşıyacak. Bölgemizdeki trafo köşklerinin yenilenmesi de yine Gediz Elektrik tarafından ihale edildi. Tüm bunların ve proje aşamasında olan diğer çalışmalarımızın OSB'miz ve Manisa'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. - MANİSA

Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor
Muradiye OSB'de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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