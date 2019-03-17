Muradiye Orman Fidanlığına Ödül

Yılda 5 milyon adet fidan üretimi yapan Manisa Muradiye Orman Fidanlığı, 2018 yılında en çok süs bitkisi satışı yapan kurum ödülünü aldı.

Orman Genel Müdürlüğünce 2018 yılında ormancılık faaliyetlerinde yılın en iyileri ödülleri sahiplerini buldu. Yılda ortalama 5 milyon civarında fidan üreten, Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına fidan gönderen Manisa Muradiye Orman Fidanlığı, 2018 yılında piyasaya en fazla miktarda süs bitkisi satışı yapan kurum ödülünün sahibi oldu. Manisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, Genel Müdür Bekir Karacabey tarafından başarı belgesi ve plaket ile ödüllendirildi.

Manisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, Muradiye Orman Fidanlığı Müdürlüğü'nün ülkemizin fidan üretimindeki en önemli merkezlerden biri olduğunu kaydetti. Orman Genel Müdürlüğü adına yıllık ortalama 5 milyon civarında fidan ürettiklerini söyleyerek, üretilen fidanların hem ormancılık çalışmalarında ormanlara dikildiğini hem de ülke peyzajında kullanılmak üzere, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere yurdun dört bir tarafına gönderdiklerini belirtti. Bozkurt, "Bununla beraber zaman zaman yurt dışına ihracat amaçlı da fidan gönderdiğimiz oldu. Bu yılda yine ürettiğimiz fidanları dikim sezonunda orman işletme müdürlüklerimize gönderdik. Dikimlerinin yapılması sağlandı. Bununla beraber piyasa satışlarımızda devam ediyor. Aynı zamanda bu yıl Orman Genel Müdürlüğümüzün 180. kuruluş yıldönümü. Bu vesileyle genel müdürlüğümüz 180. yıl etkinlikleri düzenledi. 2018 yılının enleri adı altında bir ödül töreni düzenlendi. Fidanlık müdürlüğümüzde 2018 yılında piyasaya en fazla süs bitkisi satışı yapan fidanlık olarak ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Fidanlık Müdürlüğü'nde 280 civarında fidan türünün üretiminin yapıldığını dile getiren Bozkurt, "Ağırlıklı olarak da çınar gibi yapraklı türler ile fıstık camı gibi ibreli türleri üretiyoruz ve piyasaya satışını yapıyoruz. Ürettiğimiz fidanları özel sektör de çok alıyor. Zaten özel sektöre yaptığımız satışlardan dolayı ödülü aldık. 2018 yılındaki fidan satış gelirimizin tutar olarak yüzde 85'ini piyasa satışları oluşturuyor. Yüzde 15'ini de Genel Müdürlüğümüz birimlerinden elde ettik. Satışını yaptığımız fidanların adet olarak ise yüzde 52'sini piyasaya, yüzde 48'ini de Genel Müdürlüğümüz birimlerine sattık. Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak bizi bu ödüle layık gören başta Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Genel Müdürümüz Bekir Karacabey olmak üzere tüm amirlerime şükranlarımı arz ederim. Ekip ruhu içerisinde, beraberce yapılan çalışmalarımızın bir sonucu olarak şahsım, Fidanlık Müdürlüğümüz ve çalışanlarımız adına almış olduğum bu ödül nedeniyle, göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma da teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA