Muradiye'nin Düşman İşgalinden Kurtarılışının 100. Yıldönümü

Van'ın Muradiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, program Muradiye Belediyesi önünde devam etti. Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Harun Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez öğrenciler öğretmen ve vatandaşlar katıldı. İlçenin temsili kurtuluşu canlandırıldıktan sonra belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde at yarışları ve halk koşusu düzenlendi. At yarışında Saray ilçesinde yarışmaya katılan ve birinci olan Mehmet Emin Aracı birinci olurken, birinciye tam altın verilirken ikinciye yarım altın üçüncüye de çeyrek altın verildi. Halk koşusunda dereceye girenlere ise birinciye tablet ikinci ve üçüncü ye ise çeşitli hediyeler verildi. Program halk oyunları gösterisi ile sona erdi. - VAN