Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezinden ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Manisa AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Hanife Baran, Başkan Yardımcısı Güzin Peki, Engelliler Koordinasyon Başkanı ve Manisa Otizm Derneğinin Kurucu Başkanı Saadet Şeranoğlu ile Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi işitme engelli öğrencisi Sena Güneş, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Engelli bireylerimiz için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilen ziyarette Sena Güneş, yapmış olduğu bir tabloyu hediye ederek Vali Yaşar Karadeniz'i Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezine davet etti. Vali Karadeniz, nazik ziyaret sebebiyle misafirlerine teşekkür ederek, en yakın zamanda Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret edeceğini söyledi.

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