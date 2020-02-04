Muradiye'den depremzedelere yardım

04.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:18

Van'ın Muradiye ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere il müftülüğüne gönderildi.



Muradiye İlçe Müftülüğünce organize edilen ve Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyası kapsamında kuru gıda, battaniye, temizlik malzemesi ve muhtelif malzemeler toplandı. 24 Kasım 1976 tarihinde meydana gelen Muradiye-Çaldıran merkezli depremi yaşayan ilçe halkı, kendileri gibi aynı acıyı yaşayan Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerini zor günlerinde unutmadı. Büyük ilgi gören kampanya kapsamında toplanan malzemeler kamyona yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Van İl Müftülüğüne gönderildi.



Muradiye Merkez Camii İmamı Yahya Yılmaz, her zaman için depremzedelerin yanında olacaklarını belirterek, "1976 depremini yaşamış bir kentin evladı olarak biz biliriz ki Elazığ üşürse Muradiye üşür, Malatya üşürse Muradiye üşür. Bunu bildiğimiz için bu büyük deryada bir damla olabilmek için ne yapabiliriz diye milletimizin evlatları ile bir araya gelerek biz de bu davada olmak istedik. Aynı acıyı yaşayan ilçe halkı olarak sizleri en iyi bizler anlarız. Bunu hem fiili hem de gönüllü olarak gösteriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecektir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA