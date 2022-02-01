Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede ihtiyaç duyulan sokaklarda kilit parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme çalışması ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma içerisinde. Yunusemre Belediyesi olarak şu anda Muradiye Mahallemizde belirlenen yerlerde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyoruz. Kilit parke taşı döşeme çalışmasının yanında ayrıca bozulan yollarımızı ve kaldırımlarımızı da düzenliyoruz. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title