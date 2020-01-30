Muradiye'de trafik kazası; 4 yaralı
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Muradiye'de trafik kazası; 4 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

30.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:56
Muradiye'de trafik kazası; 4 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımındaki Karahan üst geçidinde meydana geldi. 34 YN 3502 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı ve sıkışma olduğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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