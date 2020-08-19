Muradiye'de tarım arazileri için sulama kanalı inşa edildi Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muradiye ilçesinde 4.5 kilometrelik sulama kanalı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muradiye ilçesinde 4.5 kilometrelik sulama kanalı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Kandahar Mahallesi'nde 150 hektar tarım arazisini sulayacak 4.5 kilometrelik betondan sulama kanalı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandahar Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Bayacar, sulama kanalı sayesinde arazilerin suya kavuştuğunu söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Bayacar, "Başlangıç noktası Bendimahi Çayı olan 4 bin 500 metrelik beton kanalımız yapılıp faaliyete girdi. Şimdi bizler bu arazilerde sebze, meyve, yonca, buğday gibi birçok ürünü yetiştirip, hayvanlarımızı da rahatlıkla sulayabiliyoruz. Sayın Valimize, çiftçilere destek olduğu için mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok büyük bir hizmet sundular." dedi.

Kaynak: AA