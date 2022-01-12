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Muradiye'de tarihi eser ele geçirildi

Muradiye'de tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde yapılan aramada tarihi eser ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde yapılan aramada tarihi eser ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karahan Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada, yaklaşık 60 parça tarihi eser ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

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