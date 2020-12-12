Muradiye'de sokak hayvanlar unutulmadı
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Muradiye'de sokak hayvanlar unutulmadı

12.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:12
Muradiye'de sokak hayvanlar unutulmadı

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenemeyen sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenemeyen sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

Kızılay ekipleri, ilçedeki belirli noktalara yem ve mama bırakarak, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, gönüllülerle sevimli dostları için çalıştıklarını söyledi.

Muradiye Şelalesi Mesire Alanı'na yem, mama ve su bıraktıklarını anlatan Yay, "İlçede elimizden geldiğince sevimli dostlarımız için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu soğuk günlerde herkesin sokak canlılarına karşı duyarlı olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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