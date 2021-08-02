Muradiye'de sele teslim oldu
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Muradiye'de sele teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

Muradiye'de sele teslim oldu Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınında bazı evler ve ekili araziler su altında kaldı.

Muradiye'de sele teslim oldu

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınında bazı evler ve ekili araziler su altında kaldı.

Muradiye ilçesinde gün içinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Uluşar, Topuzarpa, Otlakbaşı, Dağören mahallelerinde sel baskını meydana geldi. Olayın duyulması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Şantiyesi ve Muradiye Belediyesine bağlı ekipler kısa sürede bölgeye gitti. Yapılan incelemeler üzerine herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı sel baskınında bazı evler ve ekili araziler sular altına kaldı. Yaşanan sel baskınlarından dolayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, olay yerine giderek vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Savar'a İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Muradiye'de sele teslim oldu
Muradiye'de sele teslim oldu
Muradiye'de sele teslim oldu
Muradiye'de sele teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Onur Yavrutürk

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