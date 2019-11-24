Muradiye'de sazlık yangını
Haberler » 3. Sayfa » Muradiye'de sazlık yangını - Haber

Muradiye'de sazlık yangını

Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

24.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:51
Muradiye'de sazlık yangını

kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.


Erciş-Van karayolu üzerindeki ilçesine bağlı Alkasnak Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sazlıktaki 5 dönümlük alan zarar görürken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.