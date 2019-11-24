Muradiye'de sazlık yangını
Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.
Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.
Erciş-Van karayolu üzerindeki Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sazlıktaki 5 dönümlük alan zarar görürken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN