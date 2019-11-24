Muradiye'de sazlık yangını
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Muradiye'de sazlık yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde, bir çok kuş türüne ev sahipliği Van Gölü kıyısındaki sazlık çıkan yangın nedeniyle 5 dönümlük alan zarar gördü.

24.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:36
Muradiye'de sazlık yangını

'ın ilçesinde, bir çok kuş türüne ev sahipliği kıyısındaki sazlık çıkan yangın nedeniyle 5 dönümlük alan zarar gördü.

Erciş-Van kara yolu üzerindeki Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak Mahallesi'nde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında sazlıktaki 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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