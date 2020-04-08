Muradiye'de sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılayı görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.
08.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:10
Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılayı görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.
Türk Kızılayı Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindeki gönüllüler, devlet hastanesi çalışanlarını ziyaret etti.
Yaya ve beraberindekiler bir süre sohbet ettikleri sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.
Yay, gazetecilere yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yorgunluklarını paylaşmak istediklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başhekim Dr. Kaan Eligül, Kızılay görevlilerine teşekkür etti.
Kaynak: AA