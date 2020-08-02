Muradiye'de öğretmenlerden öğrencilerine bayram sürprizi Van'ın Muradiye ilçesinde bir grup öğretmen öğrencilere bayram sürprizi yaptı.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir grup öğretmen öğrencilere bayram sürprizi yaptı.

İlçede görev yapan öğretmenler, kırsal mahallerdeki öğrencilerin bayramlarını kutlayıp, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, bayram sevincini çocuklarla paylaşıp, mutluluklarına ortak olmak amacıyla öğretmen arkadaşlarla böyle bir program hazırladıklarını söyledi.

Aldıkları çeşitli hediyelerle öğrencilerin bayramlarını kutlayarak onların sevinçlerine ortak olduklarını belirten Zorlu, "Birlikte hazırlamış olduğumuz hediye paketlerini bu gün çocuklarımıza taktim ettik onların sevincine ortak olduk. Birlikte bu mutluluğu paylaştık bu anlamda da kendimizi mutlu hissediyoruz. Pandemi sürecinde tatilden dolayı çocuklarımızdan uzak kaldık. Bayram vesilesiyle çocuklarımızla yeniden bir araya gelerek birlikte tekrar güzel bir gün geçirdik." dedi.

Öğrenciler ise 4 aydır okulları kapalı olduğundan öğretmenlerini çok özlediklerini böyle güzel sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: AA