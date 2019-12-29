Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını
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Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde odunluk ve tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

29.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:19
Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını

'ın ilçesinde odunluk ve tandır evinde çıkan yangın, ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Muradiye ilçesi Görecek Mahallesi'nde meydana geldi. Odunluk ve tandır evinde yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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