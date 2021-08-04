Muradiye'de katı atık transfer istasyonu yapımı hızla ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muradiye'de katı atık transfer istasyonu yapımı hızla ilerliyor

Muradiye'de katı atık transfer istasyonu yapımı hızla ilerliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek olan trenle katı atıkların taşınması projesi kapsamında Muradiye'deki atık taşıma istasyonu yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Türkiye'de ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen atık taşıma istasyonu yapım çalışmaları yüzde 50 seviyelerinde tamamlandı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte proje uygulama alanında incelemelerde bulundu. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çevreci belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği projenin hayırlı olmasını diledi.

Projenin Yüzde 50'si Tamamlandı

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi ve Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde atık taşıma istasyonlarının yapımlarının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Topkaya,"Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, çevreci yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Türkiye'ye örnek olan trenle atık taşıma projemizde Muradiye ve Killik'te yer teslimlerini yapmıştık. Muradiye'de artık yüzde 50 seviyelerine ulaştık. Saha beton dökme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kısa zamanda Killik'teki çalışmaları da tamamlayarak, katı atık transfer istasyonlarında toplanan atıkların trenle buraya taşınmasını ve buradan katı atık bertaraf tesisine nakledilmesini sağlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
'SOPALI ŞİFACI' KAÇTI, MÜHÜRLENEN OFİSİNİN ÖNÜNDE KUYRUK BİTMEDİ
İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Haluk Levent Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muradiye'de katı atık transfer istasyonu yapımı hızla ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 12:31:34. #1.16#

title