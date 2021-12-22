Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü - Haberler
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Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van-Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle seyir halindeki çekici şarampole düştü.

VAN (İHA) - Van- Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle seyir halindeki çekici şarampole düştü.

Edinen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Tansu Mahallesinde meydana geldi. 04 D 100 plakalı R.Ö. sürücülüğünü yaptığı, otomobil yüklü çekici yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole düşrütü. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çekici çıkarılarak sahibine teslim edildi. - VAN

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü

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