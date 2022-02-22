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Muradiye'de kan bağışı kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muradiye'de kan bağışı kampanyası

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Muradiye ilçe merkezindeki saat kulesi önünde Kızılay tarafından açılan kan bağışı standına itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu devam eden kampanya kapsamında 150 ünite kan bağışı alındı - VAN

Muradiye'de kan bağışı kampanyası

Muradiye'de kan bağışı kampanyası

Muradiye'de kan bağışı kampanyası

Muradiye'de kan bağışı kampanyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kan Bağışı, Muradiye, Kızılay, Van, Yerel, Haberler

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