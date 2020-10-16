Muradiye'de kan bağışı kampanyası

Muradiye ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Muradiye ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, kaymakamlık, belediye personelleri ile güvenlik güçleri ilçeye gelen Kızılay Kan Bağış Aracı'nda kan verdi.

Ayrıca vatandaşlar da kan vererek kampanyaya destek oldu.

Kaymakam Savar, amaçlarının vatandaşların kan bağışına teşvik etmek ve bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşları kan vermeye davet eden Kaymakam Savar, Kızılay ekibine teşekkür etti.

Türk Kızılayı Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar'a, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca