Muradiye'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi
Haberler » Güncel » Muradiye'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi - Haber

Muradiye'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi

Muradiye Halk Eğitim Merkezinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

19.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:04
Muradiye'de

Halk Eğitim Merkezinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi, kadınlara "Kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri verdi.

Seminerde Kaymakam Erkan Savar'ın eşi Esma Savar bir konuşma yaptı.

Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi sorumlusu Erkan Bayram eğitimde, kadına yönelik şiddet ve türleri ile kadına şiddet oranları, nedenleri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi verdi.

Seminer, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak son buldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler