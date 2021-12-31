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Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi

Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştirdi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Türkiye Geneli Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" kapsamında ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yılbaşı gecesi öncesi ilçede bulunan alkol satış noktaları, kafeler ve iş yerlerinde kaçak ve sahte alkol denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçları sıkı kontrollerden geçiriyor. - VAN

Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi

Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi

Muradiye'de kaçak ve sahte alkol denetimi

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