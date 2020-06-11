Muradiye'de kaçak avlanmış 6 ton inci kefali ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muradiye'de kaçak avlanmış 6 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir tonu ölü olmak üzere toplam 6 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Muradiye'de kaçak avlanmış 6 ton inci kefali ele geçirildi
11.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:56

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir tonu ölü olmak üzere toplam 6 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Kentte 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Asayiş Bot Timi ile Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Muradiye ilçenin Yalındüzü Mahallesi yakınlarında yapılan çalışmalarda toplam uzunluğu bin 250 metre olan 4 adet manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağlar içinde bulunan 5 ton canlı inci kefali suya geri bırakılırken 1 ton ölü balık ise imha edilmek üzere tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Muradiye'de kaçak avlanmış 6 ton inci kefali ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:01:29. #1.15#
title