Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucuları ve iz takip köpekleri ile yapılan arazi taramasında ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi'nde yaya olarak yürüyen 24'ü Pakistan uyruklu ile Ünseli Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada 3 Afganistan uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili den İ.Y. ve K.Ö. isimli 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevke dilen İ.Y. ve K.Ö. isimli şüpheliler, Muradiye Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - VAN

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