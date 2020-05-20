Muradiye'de 620 kişiye yemek yardımı yapılıyor
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Muradiye'de 620 kişiye yemek yardımı yapılıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ait aşevinde hazırlanan yemekler, her gün ihtiyaç sahibi 620 kişiye ulaştırılıyor.

Muradiye'de 620 kişiye yemek yardımı yapılıyor
20.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:36

Van'ın Muradiye ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ait aşevinde hazırlanan yemekler, her gün ihtiyaç sahibi 620 kişiye ulaştırılıyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, aşevini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yemeklerin hazırlanmasına da yardımcı olan Savar, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sayar, "Devletimiz ve Kaymakamlığımız olarak mağdur vatandaşlarımızın yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Tenceresi kaynamayan vatandaşlarımızın yerine onların tencerelerini bizler kaynatıp kapılarına kadar götürmekteyiz. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız için sonuna kadar kullanmaktayız. Bizler vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

Vakıf Müdürü Nurettin Yavrutürk de aşevinde günde 3 çeşit yemeğin hazırlanarak 620 kişiye ulaştırıldığını söyledi.

İlçe sakinlerinden İsmet Çelik ise 3 yıldır aşevinden kendisine yemek getirildiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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