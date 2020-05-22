Muradiye'de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak yemek
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Muradiye'de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak yemek

Muradiye'de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak yemek Van'ın Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 2018 yılında açılan aşevinde günde üretilen 3 çeşit sıcak yemek, 620 ihtiyaç sahibinin evine teslim ediliyor.

22.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:13

Muradiye'de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak yemek

VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 2018 yılında açılan aşevinde günde üretilen 3 çeşit sıcak yemek, 620 ihtiyaç sahibinin evine teslim ediliyor.

İlçede yardıma muhtaç, engelli, yaşlı ve hasta olan vatandaşlar için gıda mühendislerinin gözetiminde hijyenik ortamda usta aşçılarca yapılan günlük 3 çeşit sıcak yemek, Ramazan pidesiyle birlikte 620 kişinin evine ulaştırılıyor. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, aşevini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Elline aldığı kevgirle yemekleri karıştırarak sefer taslarına doldurulmasına yardımcı olan Kaymakam Erkan Savar, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Sayar, "Devletimiz ve kaymakamlığımız olarak mağdur vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Tenceresi kaynamayan vatandaşlarımızın yerine onların tencerelerini bizler kaynatıp kapılarına kadar götürmekteyiz. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız için sonuna kadar kullanmaktayız. Bizler vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Muradiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Nurettin Yavrutürk de, aşevinde günde 3 çeşit yemek hazırlandığını belirterek, "620 kişiye her gün yemek dağıtıyoruz. Yemeklerimiz, evinde yemek yapamayan mağdur durumda olan ihtiyaç sahibi insanlara verilmektedir. İlçemizde yemek yapabilecek durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da haftalık olarak gıda paketleri hazırlanıp evlerinde teslim edilmektedir. Ramazan münasebetiyle yemek dağıttığımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak pide dağıtımımız da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Muradiye'de 620 ihtiyaç sahibine günde 3 çeşit sıcak yemek

Kaynak: İHA

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