Muradiye'de 300 kilogram kaçak inci kefali ele geçirildi
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Muradiye'de 300 kilogram kaçak inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 300 kilogram inci kefali balığına el konuldu.

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 300 kilogram inci kefali balığına el konuldu.

Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor.

Bu kapsamda Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Yatılı Okul mevkiinde inci kefali avlama yasağına karşı icra edilen önleyici devriyesi esnasında dere yatağında kaçak şahısların durumundan şüphelendi.

Kaçak avcılar bölgeden kaçarken olay yerinde 4 çuval içerisinde 300 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi. El konulan inci kefali balıkları ilçe müdürlüğü tarafından imha edildi. - VAN

Muradiye'de 300 kilogram kaçak inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de 300 kilogram kaçak inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de 300 kilogram kaçak inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de 300 kilogram kaçak inci kefali ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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