Muradiye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde saat 06.59'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

İlçede kısa süreliğine paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - VAN

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