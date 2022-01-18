Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Muradiye'de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 11 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç sürücüsü işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - VAN

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Metamfetamin, Muradiye, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Haber

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