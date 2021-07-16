Muradiye'de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muradiye'de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu

Muradiye'de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okundu.

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okundu.

Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Merkez Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin-i Şerif ve mevlit okunup dualar edildi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Zeynep Bastık Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muradiye'de 15 temmuz şehirleri için Yasin-i Şerif okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:43:28. #1.16#

title