Muradiye'de 13 kilo 363 gram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muradiye'de 13 kilo 363 gram esrar ele geçirildi

Muradiye'de 13 kilo 363 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde 13 kilo 363 gram reçine esrar ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 13 kilo 363 gram reçine esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde bir kamyonun durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan kamyonun kasa kısmına gizlenmiş vaziyette 13 kilo 363 gram reçine esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç sürücüsü işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - VAN

Türkiye'ye mi geldiler? Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği açıklama yaptı

Türkiye'ye mi geldiler? Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği açıklama yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title