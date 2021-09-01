Muradiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye ilçesine bağlı Dağören Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Akbulak Karakolu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta arama yapıldı. Aramada 10 düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüsü Ü.G. (33) ise gözaltına alındı. 10 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı