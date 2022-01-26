Muradına kardan gelinle erdi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde müzmin be Kar Ali Matrak için hazırlanan 'kardan gelin isteme' merasimi, görenleri kahkahaya boğdu.

Tavas'ta market işleten Yusuf Kısaoğlu, etkili olan kar yağışını da fırsat bilerek ilçenin renkli simalarından olan ve bugüne kadar hiç evlenmemiş 53 yaşındaki Ali Matrak'a benzerine az rastlanır bir şaka yaptı. Dükkanının önüne yaptığı kardan geline kıyafet giydiren Kısaoğlu, Ayşe ismini verdiği kardan gelin için Ali Matrak'a hız isteme merasimi düzenledi. Eline canlı bir çiçek tutuşturulan Ati Matrak, 'Ali ve Ayşe' isimlerinin yazıldığı kardan gelini, kendisine istedi. Kız isteme cümlelerini tekrarlayan Matrak'ın doğal tavırları görenleri gülümsetti.

İzleyenleri kahkahaya boğan kız isteme merasiminin ardından gelini öpmeye çalışan Ali Matrak, ne kadar geline sarılıp öpmek istese de başarılı olamadı. "Öğle ile ikindi arasında yemeğimiz, akşam da eğlencemiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Allah olmayanlara versin, herkesi düğünümüze bekleriz" diyen Matrak'ın bu samimi halleri renkli görüntüler oluşturdu.

Soğuk günlerde insanların içini ısıtan görüntülerin mimarı olan esnaf Yusuf Kısaoğlu, "Ali Matrak ağabeyimiz bizim çok sevdiğimiz güzel bir insan. Zor günler geçiren milletimizi birazcık olsun gülümsetebilmek O'nunla birlikte böyle bir şey hazırladık" dedi.

Soyadı gibi kendisi de renkli bir kişilik olan Ali Matrak ise, yöresel şivesiyle "Bunu böle yaptık biz. Yaptık gari netcen" diye konuştu. - DENİZLİ