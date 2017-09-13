Munzur ve Pülümür Çayları Yüzmeye Elverişli

Tunceli'nin Pülümür ve Munzur Çaylarında 50 noktadan alınan su numuneleri üzerinde yapılan incelemesi sonucunda vatandaşların yüzmesi için uygun kalite değerlerinde olduğu tespit edildi.



Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, AK Parti Tunceli Merkez İlçe Başkanı Mesut Tekin ve beraberindekilerin İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın'ı ziyaret ettiği ve yaz aylarında kentte yaşayan vatandaşlar ve il dışından gelen turistlerin sık kullandığı Pülümür ve Munzur Çayları'nın yüzmeye elverişlilik açısından incelenmesini talep ettiği anımsatıldı.



Talebin ardından Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Pülümür ve Munzur Çaylarında vatandaş temasına açık 50 farklı noktadan su numuneleri alınarak laboratuvara gönderdiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, şunları kaydetti:



"Yüzme suyu kalitesi yönetmeliği çerçevesinde yaptığımız analizlerde, suyumuzun her yaş ve cinsiyette vatandaşımızın yüzmesi için uygun kalite değerlerinde olduğu verisine ulaşmış bulunmaktayız. Ancak bu verilerle de yetinmeyecek, "Munzur berrak aksın" projemiz kapsamında Munzur ve Pülümür Çaylarımızın içme suyu kalitesine erişebilmesi için de çaba sarf edeceğiz. Pülümür'den Ovacık'a; çay havzası boyunca yaptığımız ve periyodik olarak yapacağımız yerinde tespit ve incelemelerle suyumuza karışan atık, kanalizasyon bileşeni ve kimyasalların önüne geçmeyi hedeflemekteyiz."