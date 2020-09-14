Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı
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Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.

Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı
14.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:34

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.

Elazığ'da yaşayan Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, dün Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye gitti.

İki kardeşin akşam eve dönmemeleri üzerine Aydemir ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, iki kardeşin araçlarını bıraktığı Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü mevkisinde arama çalışması başlattı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mehmet Ali Özkan'ın arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Munzur Vadisi'nde sarımsak aramaya çıkan ve dünden itibaren kendilerinden haber alınamayan iki vatandaşımızın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerimizce arama çalışması başlatıldı. Vali Özkan da arama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı." ifadesine yer verildi.

Ekiplerin Aydemir kardeşleri bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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