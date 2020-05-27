Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bozayı yavrusu görüntülendi
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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bozayı yavrusu görüntülendi

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir bozayı yavrusu yiyecek ararken görüntülendi.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bozayı yavrusu görüntülendi
27.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:10

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir bozayı yavrusu yiyecek ararken kameraya yansıdı.

Kentte 1971 yılında milli park ilan edilen Munzur Vadisi, 42 bin 674 hektarlık yüz ölçümünde doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da yüzlerce hayvan türünü bünyesinde barındırıyor.

Meşe ağaçlarının hakim olduğu ve yaklaşık yüzde 18'i endemik olmak üzere 1600 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan milli parkta bozayı, kurt, vaşak, tilki, sansar, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi, su samuru ile urkeklik gibi yaban hayvanlarını doğal ortamında görebilmek mümkün.

Zaman zaman yerleşim alanlarına yaklaşan yabani hayvanlardan bir bozayı yavrusu, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken kameraya yansıdı.

Milli parktaki Venk köprüsü mevkisinde görüntülenen bozayı yavrusu, bir süre kayalıklarda gezinerek, kar sularının oluşturduğu dere yatağına inerek serinledi.

Ardından yiyecek aramaya başlayan yavru bozayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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