Munzur Vadisi Milli Parkı doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan ve Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin florası ve yaban hayatı varlığıyla dikkati çekiyor.

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görünümüyle göz kamaştıran Munzur Vadisi, el değmemiş doğası, akarsuları ve endemik türleriyle çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen milli parkta, havaların ısındığı şu günlerde ortaya çıkan kelebek, uğur böceği, yakı, yusufçuk, uçurtma ve gergedan böcekleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Milli parkta, özellikle mayıs ve eylül ayları arasında sıklıkla görülen bu canlıların, tabiatın tonlarıyla bütünleşmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: AA