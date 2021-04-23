Munzur Vadisi Milli Parkı baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
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Munzur Vadisi Milli Parkı baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Munzur Vadisi Milli Parkı baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle açan çiçekler göz alıcı güzellikler sunuyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle açan çiçekler göz alıcı güzellikler sunuyor.

İl merkezinden Ovacık'a kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, sarp dağların arasında barındırdığı saklı doğal güzellik ile ilgi görüyor.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından gelen baharla farklı bir güzelliğe kavuşan milli parkta, sıcaklıkların artmasıyla oluşan doğal güzellikler hayran bırakıyor.

Zengin florası ve yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken milli park, yabani ceviz, armut, incir, akasya ve söğüt ağaçlarının yaprak açmasıyla yeşilin tonlarına büründü.

Kışın beyaz, ilkbahar ve yazın ise yemyeşil görünümüyle göz kamaştıran milli parkta, baharın gelişiyle açan süsen, kardelen, kırmızı lale, nergis, altın lale ve düğün çiçekleri de renkli görüntüler oluşturuyor.

Yaban keçisi, boz ayı, vaşak ve su samuru gibi birçok hayvanın da yaşadığı milli park, el değmemiş doğası, şelaleleri ve endemik türleriyle yılın her döneminde doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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