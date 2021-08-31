Munzur Vadisi Milli Park'taki yangına müdahale sürüyor (2)
MEHMETÇİK YANGINA MÜDAHALE EDİYORTunceli'nin Munzur Vadisi'nde devam eden yangına müdahale için İl Jandarma Komutanlığı'ndan 80 personel de bölgeye gönderildi.
MEHMETÇİK YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde devam eden yangına müdahale için İl Jandarma Komutanlığı'ndan 80 personel de bölgeye gönderildi. Dağlık bölgeye ulaşan askerler, ekiplerle birlikte alevlere müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım