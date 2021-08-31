Munzur Vadisi Milli Park'taki yangına müdahale sürüyor (2)

MEHMETÇİK YANGINA MÜDAHALE EDİYORTunceli'nin Munzur Vadisi'nde devam eden yangına müdahale için İl Jandarma Komutanlığı'ndan 80 personel de bölgeye gönderildi.