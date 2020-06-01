Munzur Üniversitesinden öğrencilere kütüphane ve bilgisayar desteği
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Munzur Üniversitesinden öğrencilere kütüphane ve bilgisayar desteği

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ubeyde İpek, üniversite bünyesindeki kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını, internet altyapısı ve teknik imkanı olmayan öğrencilere açtıklarını bildirdi.

Munzur Üniversitesinden öğrencilere kütüphane ve bilgisayar desteği
01.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:29

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ubeyde İpek, üniversite bünyesindeki kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını, internet altyapısı ve teknik imkanı olmayan öğrencilere açtıklarını bildirdi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle kentte bulunun Munzur Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Tunceli'de ikamet eden diğer üniversite öğrencilerinin ödev, sınav, proje gibi çalışmalarını yapabilmeleri için sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartı ile 1 Haziran itibariyle mesai saatleri içerisinde üniversitenin bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanesini kullanabileceklerini belirtti.

Üniversitenin imkanlarından yararlanmak isteyen, internet imkanı ve teknik alt yapısı olmayan öğrencilerin üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Pertek Sakine Genç Meslek Yükeskokulu ve Çemişgezek Meslek Yüksekokuluna müracaat etmeleri gerektiğini aktaran İpek, üniversitenin her zaman öğrencinin yanında olduğunu aktardı.

İpek, 2019-2020 bahar dönemi final, sınav, proje, ödev çalışmalarında tüm öğrencilere başarı, sağlık ve güzel günler dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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